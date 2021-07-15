Народные приметы, обряды и обычаи 15 июля

Квакают днем лягушки — жди дождя.
15 июля отмечается возложение честной ризы Пресвятой Богородицы в Влахерни, святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси, святого Ювеналия, Патриарха Иерусалимского, памяти Ахтырской и Пожайськой икон Божией Матери.
15 июля: церковный праздник
В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом поселке близ Назарета они остановились на ночлег в одной старой еврейки. В ее доме паломники обратили внимание на зажженные свечи и дым фимиама. Женщина поведала, что хранит дорогую святыню — Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из своих риз благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, риза Богоматери сохранялась в этой семье.
Позже драгоценный ковчег, содержавший священную ризу, был перевезен в Константинополь.
Впоследствии в ковчег с ризой Богородицы положены были ее святой омофор и часть ее пояса. Это обстоятельство и отражена в иконографии праздника, объединяющей два события: положение ризы и положение пояса Богоматери во Влахерне.
15 июля: народные традиции
Заканчивали покос сена и начинали готовиться к уборке поэтому и говорили: "С сенокосами пошли обжинки".
Также следили за погодой: если появились желтые листочки на деревьях — на раннюю осень и зиму. В этот день раньше чествовали Берегиню-прародительницу всего живого, защитницу от бед и нечистой силы. Поэтому считали, что именно в этот день она наполняет травы и цветы особой силой.
15 июля: что нельзя работы
- работать в поле и огороде;
- собираться в дальнюю дорогу.
15 июля: что стоит сделать
- приготовить на ужин вареники с вишней;
- посадить березу возле дома.
15 июля: украинские народные приметы
- Насекомые скрываются в листве деревьев — к дождю.
- Если пиявки бунтуют, судорожно извиваются, выползают из воды и присасываются к сухому места быть грозе.
- Квакают днем лягушки — жди дождя.
- Озерная лягушка вылезла на берег просит дождя.
- Лягушки тихо квакают — на дождь, громко кричат на хорошую погоду, молчат — перед похолоданием.
- Пойман на крючок вьюн — жди дождя.
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