Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять свои мотивы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 июля 2021 рассказывает, что Козорог не стоит загонять себя в проблемы, а на Весы ожидают искушения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Учитесь и получите результат. В отношениях стоит учиться чему-то новому, а на работе нужно овладеть какой-то новой сноровков.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Иногда страшно ступить в пропасть, но нужно сделать первый шаг. В любви попробуйте сделать что-то. В рабочих вопросах не бойтесь бросать вызовы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева жезлов"
Проявите твердость характера. В отношениях добавьте страсти, а на работе — энергичности.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Вам хватит сил для новых свершений. В любви попробуйте заглянуть на некоторое время в будущем. А в движении по карьерной лестнице все образуется.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Время разочарований. Любовь осталось довольно мало. А на работе найдите то, что вас будет вдохновлять.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет трудно. В отношениях возможны раны от эмоций. На работе определенные дела могут завершиться провалом.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте искушения. В любви отдайтесь вашим греховным желанием, а на работе лучше не показывать своей страсти и жажды.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях на поверхность вынырнут страхи и комплексы. А на работе остерегайтесь подлых людей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Звезда"
Вам будут помогать небеса. В отношениях ваша любовь очень защищена небом. На работе вы реализуете удачный проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стоит загонять себя в проблемы. В отношениях не исключены препятствия. А на работе следует действовать активнее, чтобы избежать кризисных ситуаций.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король кубков"
Откройте свои эмоции. В отношениях будьте искренними, а на работе можно немного проявить эмоции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Вашему сердцу может быть больно. В любви найдите третьего. А на работе не стоит ссориться с коллегами.
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