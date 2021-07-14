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Курс долара и евро на 15 июля

Курс долара и евро на 15 июля

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,2 гривны.

В четверг, 15 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 15 июля:

  • Доллар США — 27,30 грн (минус 2 коп.).
  • Евро — 32,24 грн (минус 13 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 14 июля:

  • Доллар США — 27,20/27,35 грн.
  • Евро — 32,05/32,40 грн.

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