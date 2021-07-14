Курс долара и евро на 15 июля

Курс долара и евро на 15 июля

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,2 гривны.

В четверг, 15 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 15 июля:

Доллар США — 27,30 грн (минус 2 коп.).

Евро — 32,24 грн (минус 13 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 14 июля:

Доллар США — 27,20/27,35 грн.

Евро — 32,05/32,40 грн.

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