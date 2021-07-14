Курс долара и евро на 15 июля

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,2 гривны.
В четверг, 15 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 15 июля:
- Доллар США — 27,30 грн (минус 2 коп.).
- Евро — 32,24 грн (минус 13 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 14 июля:
- Доллар США — 27,20/27,35 грн.
- Евро — 32,05/32,40 грн.
Читайте также:
- Курс валют до конца лета: что будет с долларом и прогнозы на осень-2021.
- Курс доллара может упасть ниже 27 грн: эксперт назвал причины.