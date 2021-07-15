Смертельное ДТП под Одессой: пассажир погиб, водитель — в больнице

Молодой водитель не выбрал безопасную скорость, что стало причиной аварии.
В селе Великий Дальник (Одесская область) 22-летний водитель Volkswagen Passat ни выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со столбом.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
После удара автомобиль отбросило на бетонную ограду частного дома.
От полученных травм пассажир автомобиля погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напомним, 83-летний мужчина погиб в аварии, случившейся на автодороге Одесса-Черноморск, возле села Молодежное.