Смертельное ДТП под Одессой: пассажир погиб, водитель — в больнице

Смертельное ДТП под Одессой: пассажир погиб, водитель — в больнице

Молодой водитель не выбрал безопасную скорость, что стало причиной аварии.

В селе Великий Дальник (Одесская область) 22-летний водитель Volkswagen Passat ни выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со столбом.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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После удара автомобиль отбросило на бетонную ограду частного дома.

От полученных травм пассажир автомобиля погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, 83-летний мужчина погиб в аварии, случившейся на автодороге Одесса-Черноморск, возле села Молодежное.

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