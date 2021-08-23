Папа Римский может отречься от Святого престола: почему

Папа Римский может отречься от Святого престола: почему

Недавно Понтифик перенес серьезную операцию.

В следующем году Папе Франциску исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте отрекся от престола и его предшественник — Бенедикт XVI.

Понтифик уже выразил намерение уйти, сообщает источник итальянского издания Libero в Ватикане.

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Причиной потенциального отречения считают неудовлетворительное состояние здоровья Папы Франциска, который недавно перенес операцию на кишечнике. Как отмечает издание, хирургическое вмешательство не решило проблему и Папа чувствует себя еще хуже.

Издание Il Sismografo, которое считается близким к Офису Государственного секретариата, описало состояние Папы как "тяжелое и дегенеративное, и болезнь также могла быть хронической".

Напомним, Папа Римский Франциск, который вакцинировался против коронавируса еще в марте, 18 августа призвал людей прививаться от COVID-19, отметив, что это дает надежду на прекращение пандемии и является проявлением любви. К призыву Папы присоединились кардиналы и архиепископы из США, Бразилии, Сальвадора, Гондураса, Мексики и Перу.

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