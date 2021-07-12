Папа Римский впервые после операции появился на публике

Папа Римский впервые после операции появился на публике

Понтифик прочитал молитву на балконе больницы.

Папа Римский Франциск впервые после операции появился на публике: он поблагодарил за молитвы о его выздоровлении.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.

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Папа вышел на балкон римской больницы, чтобы прочитать молитву поблагодарить верующим за поддержку. Его сопровождали несколько маленьких пациентов медучреждения. Появление главы католической церкви транслировали на экраны в Ватикане.

Между тем, святой престол обнародовал кадры, на которых Папа Франциск общается с персоналом медицинского учреждения и больными.

Напомним, 84-летнего понтифика прооперировали на прошлой неделе. Ему удалили часть толстой кишки, суженной из-за воспаления. В Ватикане отмечают, что Папа Римский чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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