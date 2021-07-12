Папа Римский впервые после операции появился на публике

Понтифик прочитал молитву на балконе больницы.
Папа Римский Франциск впервые после операции появился на публике: он поблагодарил за молитвы о его выздоровлении.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.
Папа вышел на балкон римской больницы, чтобы прочитать молитву поблагодарить верующим за поддержку. Его сопровождали несколько маленьких пациентов медучреждения. Появление главы католической церкви транслировали на экраны в Ватикане.
Между тем, святой престол обнародовал кадры, на которых Папа Франциск общается с персоналом медицинского учреждения и больными.
Напомним, 84-летнего понтифика прооперировали на прошлой неделе. Ему удалили часть толстой кишки, суженной из-за воспаления. В Ватикане отмечают, что Папа Римский чувствует себя хорошо и идет на поправку.