Президента Чехии госпитализировали

В больнице без дополнительных подробностей подтвердили, что главу государства госпитализировали.
Президента Чехии Милоша Земана были госпитализированы во вторник утром в Центральный военный госпиталь в Стршешовице, Прага.
Об этом сообщают Novinky.
В больнице без дополнительных подробностей подтвердили, что главу государства госпитализировали.
Отмечается, что ранее президент несколько раз находился в этой больнице в рамках реабилитационных мероприятий. Но нынешняя госпитализация, скорее всего, будет длительнее.
Напомним:
- 25 августа 2020 года президента Чешской Республики Милоша Земана с травмой правой руки госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге.
- Президент Чехии также рассказывал, что имеет проблемы со слухом и низкое артериальное давление. В 2015 году ему диагностировали диабет.