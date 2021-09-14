Президента Чехии госпитализировали

В больнице без дополнительных подробностей подтвердили, что главу государства госпитализировали.

Президента Чехии Милоша Земана были госпитализированы во вторник утром в Центральный военный госпиталь в Стршешовице, Прага.

Об этом сообщают Novinky.

В больнице без дополнительных подробностей подтвердили, что главу государства госпитализировали.

Отмечается, что ранее президент несколько раз находился в этой больнице в рамках реабилитационных мероприятий. Но нынешняя госпитализация, скорее всего, будет длительнее.

Напомним:

25 августа 2020 года президента Чешской Республики Милоша Земана с травмой правой руки госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге.

в Центральный военный госпиталь в Праге. Президент Чехии также рассказывал, что имеет проблемы со слухом и низкое артериальное давление. В 2015 году ему диагностировали диабет.

Новости мира: в Чехии люди протестовали против пророссийской позиции президента Милоша Земана

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