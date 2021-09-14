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Президента Чехії госпіталізували

Президента Чехії госпіталізували

Associated Press

У лікарні без додаткових подробиць підтвердили, що главу держави госпіталізували.

Президента Чехії Мілоша Земана було госпіталізовано у вівторок вранці до Центрального військового госпіталю у Стршешовіце, Прага.

Про це повідомляють Novinky.

У лікарні без додаткових подробиць підтвердили, що главу держави госпіталізували.

Зазначається, що раніше президент кілька разів перебував у цій лікарні в рамках реабілітаційних заходів. Але нинішня госпіталізація, скоріше за все, буде триваліша.

Нагадаємо:

  • 25 серпня 2020 року президента Чеської Республіки Мілоша Земана із травмою правої руки ушпиталили до Центрального військового госпіталю в Празі.
  • Президент Чехії також розповідав, що має проблеми зі слухом та низький артеріальний тиск. У 2015 році йому діагностували діабет.

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