Президента Чехії госпіталізували

У лікарні без додаткових подробиць підтвердили, що главу держави госпіталізували.
Президента Чехії Мілоша Земана було госпіталізовано у вівторок вранці до Центрального військового госпіталю у Стршешовіце, Прага.
Про це повідомляють Novinky.
У лікарні без додаткових подробиць підтвердили, що главу держави госпіталізували.
Зазначається, що раніше президент кілька разів перебував у цій лікарні в рамках реабілітаційних заходів. Але нинішня госпіталізація, скоріше за все, буде триваліша.
Нагадаємо:
- 25 серпня 2020 року президента Чеської Республіки Мілоша Земана із травмою правої руки ушпиталили до Центрального військового госпіталю в Празі.
- Президент Чехії також розповідав, що має проблеми зі слухом та низький артеріальний тиск. У 2015 році йому діагностували діабет.