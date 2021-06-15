Россиянин отрубил пальцы пятилетней племяннице из-за сломанного планшета

Родители вызвали скорую помощь, однако медики смогли пришить фалангу только одного из пальцев.

В Бурятии (Россия) местный житель отрубил пальцы своей пятилетней племяннице за то, что девочка сломала его гаджет. На сегодня расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

"31 августа 2020 года девочка с отцом и его братом пошла на покос недалеко от села Покровка Прибайкальского района. К вечеру мужчины начали распивать спиртное, затем отец поехал домой и оставил ребенка с 47-летним родственником. Дядя дал девочке свой планшет, она начала играть, но нечаянно уронила и сломала устройство. Мужчина разозлился, положил руку ребенка на бревно и ударил ее топором, повредив два пальца ", — говорится в сообщении.

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Мужчина отвел девочку домой и оставил во дворе одну. Родители вызвали скорую помощь, однако медики смогли пришить фалангу только одного из пальцев.

"Мужчине инкриминируется "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК, но вызвавшего длительное расстройство здоровья в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", — отметили в СК РФ.

Ранее под Киевом ссора закончилась кровавой резней и отрубленными пальцами. Так, в одной из многоэтажек г. Борисполь между двумя иностранцами возник конфликт, во время которого один из них схватился за нож для рубки мяса и начал наносить удары своему оппоненту, чем вызвал травматическую ампутацию трех пальцев руки и изуродовал кисть руки и бедро.

А в штате Уттар-Прадеш на севере Индии мужчина обезглавил свою 17-летнюю дочь, увидев, что она общалась с неприятным ему мужчиной. Совершив преступление, он взял отрубленную голову и пошел с ней в полицию.

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