Стала девятой: еще одна страна ЕС решила остаться открытой для путешествий украинцев

Для путешествия по Ирландии необходимо иметь визу.

Еще одна страна ЕС решила не закрывать границы для поездок украинцев. Так, Ирландия останется открытой для путешественников из Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ирландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для путешествий украинцев", — написал глава МИД Украины.

Условия въезда в страну: полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу.

Стоит также отметить, что Ирландия признает исключительно вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNtech, Spikevax (Moderna) и Janssen (Johnson&Johnson). Ирландия также признает все типы цифровых и бумажных сертификатов, которые выдаются Украиной. В эту страну можно въехать по сертификату вакцинации в приложении "Дия", по бумажному сертификату из портала "Дия" (с QR code), или по бумажному свидетельству ВОЗ (желтый сертификат), выданному семейным врачом.

Все путешественники должны заполнить форму контактных данных перед приездом в Ирландию.

Напомним, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны после того, как Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19.. Однако в МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

ЕС исключает Украину из "зеленого списка" из-за ситуации с коронавирусом

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