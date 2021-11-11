Стала дев'ятою: ще одна країна ЄС вирішила залишитися відкритою для подорожей українців

Для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу.

Ще одна країна ЄС вирішила не закривати кордони для подорожей українців. Так, Ірландія залишиться відкритою для мандрівників з України.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ірландія стала дев'ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців", - написав очільник МЗС України.

Умови в'їзду до країни: повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу.

Варто також зазначити, що Ірландія визнає виключно вакцини, які затверджені Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNtech, Spikevax (Moderna), та Janssen (Johnson&Johnson). Також Ірландія визнає всі типи цифрових та паперових сертифікатів, які видаються Україною. У цю країну можна в’їхати за сертифікатом вакцинації у застосунку "Дія", за паперовим сертифікатом з порталу "Дія" (з QR code), або за паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем.

Усі подорожуючі мають обов'язково заповнити перед приїздом до Ірландії онлайн форму контактних даних.

Нагадаємо, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни після того, як Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

ЄС виключає Україну із "зеленого списку" через ситуацію з коронавірусом

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