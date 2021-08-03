Стрельба возле Пентагона: штаб-квартира Минобороны США заблокирована

Гражданам советуют избегать территории вблизи военного ведомства, где прозвучали выстрелы.

Во вторник, 3 августа, на остановке общественного транспорта вблизи штаб-квартиры Минобороны США в Арлингтоне раздались выстрелы. По информации СМИ, по меньшей мере один человек получил ранения.

Как сообщает CNN, выстрелы прозвучали на автобусной остановке перед главным входом в здание, которым, как правило, пользуются рядовые сотрудники военного ведомства.

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В Twitter министерства обороны США сообщили, что здание Пентагона из-за чрезвычайной ситуации заблокировано на вход и выход. Охрана военного ведомства рекомендовала гражданам избегать этой территории.

По данным AP, огнестрельное ранение получил по меньшей мере один человек, в каком состоянии находится раненый неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о нескольких раненых.

Напомним, ранее 21-летний американец Роберт Аарон Лонг признался в убийстве четырех человек в одном из спа-салонов штата Джорджия и получил четыре пожизненных приговора без права досрочного освобождения.

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