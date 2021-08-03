Поставляли авто боевикам: СБУ разоблачила две схемы финансирования терроризма на Донбассе

Всего было задокументировано, что две фирмы заплатили "налогов" оккупантам на десятки миллионов российских рублей.
СБУ разоблачила бизнесменов, которые перерегистрировали свои предприятия по "законам" так называемой "ЛНР" и платили деньги в бюджет псевдореспублики.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Продукцию пищевой промышленности злоумышленники незаконно вывозили в Россию через неконтролируемый участок государственной границы Украины. Товары поставляли в РФ, Беларусь, а также самопровозглашенную "Республику Северная Осетия".
Бизнесмены перечислили боевикам почти 18,7 млн рублей РФ.
Другая фирма поставляла террористам автомобили и спецтехнику из России, которую использовали для перевозки незаконно задержанных и осужденных украинский.
"Благодаря только одной сделке, злоумышленники улучшили материальное положение НВФ "ЛНР" на общую сумму более 7 млн российских рублей", — говорится в сообщении
Четырем лицам сообщили о подозрении. В ближайшее время они будут объявлены в розыск.
Всего было задокументировано, что две фирмы заплатили "налогов" на десятки миллионов российских рублей.
Напомним
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