Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 3 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в двух десятках дисциплин.
Во вторник, 3 августа, станут известны имена еще 24 олимпийских чемпионов Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в одиннадцатый день Олимпийских игр-2020.
- 03:00 - легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину.
- 05:30 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м.
- 06:00 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м.
- 06:20 - легкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами.
- 06:30 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м.
- 07:00 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м.
- 08:33 - парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка.
- 09:00 - прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
- 09:05 - бокс. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал.
- 09:33 - парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка.
- 11:00 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг.
- 11:00 - спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья.
- 11:05 - велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования.
- 11:35 - велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт.
- 11:45 - спортивная гимнастика. Женщины. Бревно.
- 12:30 - спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина.
- 13:20 - легкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом.
- 13:35 - греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 77 кг.
- 13:50 - тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 109 кг.
- 14:15 - греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 97 кг.
- 14:35 - легкая атлетика. Женщины. Метание молота.
- 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 68 кг.
- 15:25 - легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал.
- 15:25 - легкая атлетика. Женщины. 800 м.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- Сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей на Играх в Токио.