Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 3 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в двух десятках дисциплин.

Во вторник, 3 августа, станут известны имена еще 24 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

Смотрите также: Олимпийские игры-2020 - день 10. Результаты выступлений украинцев за 2 августа

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в одиннадцатый день Олимпийских игр-2020.

03:00 - легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину.

легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. 05:30 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. 06:00 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. 06:20 - легкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами.

- легкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. 06:30 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. 07:00 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 08:33 - парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка.

- парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка. 09:00 - прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.

- прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 09:05 - бокс. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал.

- бокс. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал. 09:33 - парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка.

- парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка. 11:00 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг.

- бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. 11:00 - спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья.

- спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. 11:05 - велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования.

- велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. 11:35 - велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт.

- велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 11:45 - спортивная гимнастика. Женщины. Бревно.

- спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. 12:30 - спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина.

- спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. 13:20 - легкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом.

- легкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. 13:35 - греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 77 кг.

- греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 77 кг. 13:50 - тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 109 кг.

- тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 109 кг. 14:15 - греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 97 кг.

- греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 97 кг. 14:35 - легкая атлетика. Женщины. Метание молота.

- легкая атлетика. Женщины. Метание молота. 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 68 кг.

- вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 68 кг. 15:25 - легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал.

- легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал. 15:25 - легкая атлетика. Женщины. 800 м.

Смотрите также: календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы

На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей на Играх в Токио.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку