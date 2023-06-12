Умер Сильвио Берлускони

В Италии скончался бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Политик умер на 87-м году жизни.

Об этом сообщает Corriere.

Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации – 45 дней – закончившейся несколько недель назад из-за пневмонии и формы лейкемии.

Напомним, итальянского политика 5 апреля отвезли в миланскую больницу "Сан-Раффаэле", и сначала врачи подозревали пневмонию. Однако, по данным журналистов, во время недавней госпитализации Берлускони были сделаны анализы, показавшие, что воспаление легких может быть связано с общей слабостью организма, спровоцированной лейкемией.

"Сильвио Берлускони страдает лейкемией. Мучающие его боли и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", — писали ранее итальянские СМИ.

Чем известен Берлускони: дружба с Путиным и секс-скандалы с несовершеннолетними

Сильвио Берлускони – человек, существенно влиявший на итальянскую политику последнюю четверть века. Миллиардер со скандальной репутацией, неоднократно попадавший на скамью подсудимых.

Самый известный и богатый товарищ Путина в Италии, за более чем 20 лет пребывания того у власти в России, никогда не скрывал своих особых отношений с российским главой. После вторжения России в Украину их дружба стала еще крепче.

12 февраля Сильвио Берлускони, комментируя официальную поездку Владимира Зеленского в Европу, заявил, что никогда не вел бы переговоры с президентом Украины, занимая должность премьер-министра Италии. По его словам, полномасштабное вторжение ВС РФ не произошло, если бы "украинский лидер прекратил нападения на Донбасс".

"Я бы никогда не пошел разговаривать с Зеленским, потому что мы наблюдаем опустошение его страны и убийства ее солдат и мирных жителей. Поэтому я очень и очень негативно оцениваю поведение этого джентльмена", — продолжил Берлускони и призвал Запад приостановить военную помощь Киеву, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

В 2015 году Берлускони праздновал с Путиным в Крыму аннексию Россией украинского полуострова, попивая коллекционное вино 240-летней давности на комбинате "Массандра". После этого СБУ запретила миллиардеру въезд в Украину на три года.

Секс-скандалы

Сильвио Берлускони устраивал в приватных резиденциях вечеринки. И во время одной из них была интимная связь с марокканкой Каримой эль-Махруг (по прозвищу Руби), которой тогда не было 18 лет. Это в Италии считается нарушением закона и трактуется как секс с малолетними.



Более того, когда эту девушку задержала полиция в Милане, обвинив ее в краже, сам Берлускони, находясь тогда в Париже на важной встрече, позвонил в отделение. Он потребовал освободить задержанную, сказав, что она была "племянницей Мубарака", экс-президента Египта. С этим связано и обвинение в злоупотреблении должностной должностью. Именно после этого телефонного звонка из Парижа в мае 2010 года разгорелся большой скандал "Руби-гейт" вокруг экс-премьера и сексуальных услуг элитных проституток.

Суд приговорил бывшего премьер-министра Италии к семи годам лишения свободы по делу несовершеннолетней танцовщицы Руби.

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