В Германии хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу: что известно

Немецкая аэронавигационная служба (DFS), расположенная в Лангене близ города Франкфурт-на-Майне, подверглась хакерскому нападению.

Об этом сообщает BILD.

"Наши офисные коммуникации были сломаны, и сейчас мы принимаем меры защиты", – рассказал журналистам представитель DFS.

Издание отмечает, что воздушное сообщение не пострадало, все рейсы прибывали и отправлялись по расписанию в обычном режиме.

По информации DFS, кибератака произошла несколько дней назад, но пока неизвестно, удалось ли преступникам повредить или украсть информацию с серверов компании. Представители DFS также известили об инциденте соответствующие органы безопасности Германии.

На момент публикации неизвестно, из какой страны была совершена атака и какие цели преследовали киберпреступники.

Напомним, аккаунты Трампа и Байдена в WhatsApp были атакованы хакерами. В попытке хакерского излома обвиняют хакерскую группу, связанную с разведывательным подразделением иранской армии. Члены этой группировки выдают себя за техническую поддержку AOL, Google, Yahoo и Microsoft.

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