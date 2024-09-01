У Німеччині хакери атакували авіадиспетчерську службу: що відомо

Німецька аеронавігаційна служба (DFS), що розташована в Лангені поблизу міста Франкфурт-на-Майні, зазнала хакерського нападу.

Про це повідомляє BILD.

"Наші офісні комунікації були зламані, і зараз ми вживаємо заходів захисту", – розповів журналістам представник DFS.

Видання зазначає, що повітряне сполучення не постраждало, усі рейси прибували і відправлялися за визначеним розкладом у звичайному режимі.

За інформацією DFS, кібератака відбулась кілька днів тому, але наразі невідомо, чи вдалося злочинцям пошкодити, чи вкрасти інформацію з серверів компанії. Представники DFS також сповістили про інцидент відповідні органи безпеки Німеччини.

На момент публікації невідомо, з якої країни відбулась атака та що мали на меті злочинці.

Нагадаємо, акаунти Трампа і Байдена у WhatsApp були атаковані хакерами. У спробі хакерського зламу звинувачують хакерську групу, яка пов'язана з розвідувальним підрозділом іранської армії. Члени цього угрупування видають себе за технічну підтримку AOL, Google, Yahoo і Microsoft.

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