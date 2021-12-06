В Хорватии выявили первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон"

Скорее всего, люди заразились "Омикроном" на встрече, в которой участвовали иностранные гости.
В понедельник, 6 декабря, в Хорватии зафиксировали первые два случая COVID-штамма "Омикрон".
Об этом сообщает Reuters.
"Мы не уверены в источнике инфекции, потому что ни один из этих двух людей не выезжал за границу. Мы считаем, что они заразились на деловой встрече, в которой участвовали оба", — сказал Бернард Каич, эпидемиолог Государственного института здравоохранения.
Вероятно, люди заразились "Омикроном" на встрече, в которой участвовали иностранные гости.
Отметим, что первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон" зафиксировали в России.
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