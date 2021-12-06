У Хорватії виявили перші випадки інфікування штамом "Омікрон"

Найімовірніше, люди заразилися "Омікроном" на зустрічі, в якій брали участь іноземні гості.
У понеділок, 6 грудня, у Хорватії зафіксували перші два випадки COVID-штаму "Омікрон".
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не впевнені щодо джерела інфекції, бо жоден із цих двох людей не виїжджав за кордон. Ми вважаємо, що вони заразилися на діловій зустрічі, в якій брали участь обидва", - сказав Бернард Каїч, епідеміолог Державного інституту охорони здоров'я.
Ймовірно, люди заразилися "Омікроном" на зустрічі, в якій брали участь іноземні гості.
Зазначимо, перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон" зафіксували в Росії.
Читайте також:
- У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип: висновки не втішні
- "Бо Європа "горить": лікар розповів, чому на Закарпатті зростає кількість хворих на COVID-19 і чи не "Омікрон" це
- В Україні оновили правила карантину: як посилили обмеження