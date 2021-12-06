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У Хорватії виявили перші випадки інфікування штамом "Омікрон"

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У Хорватії виявили перші випадки інфікування штамом "Омікрон"

Associated Press

Найімовірніше, люди заразилися "Омікроном" на зустрічі, в якій брали участь іноземні гості. 

У понеділок, 6 грудня, у Хорватії зафіксували перші два випадки COVID-штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не впевнені щодо джерела інфекції, бо жоден із цих двох людей не виїжджав за кордон. Ми вважаємо, що вони заразилися на діловій зустрічі, в якій брали участь обидва", - сказав Бернард Каїч, епідеміолог Державного інституту охорони здоров'я.

Ймовірно, люди заразилися "Омікроном" на зустрічі, в якій брали участь іноземні гості. 

Зазначимо, перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон" зафіксували в Росії.

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