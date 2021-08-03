В Канаде врач 50 лет тайно оплодотворял пациенток своей спермой

В Канаде врач 50 лет тайно оплодотворял пациенток своей спермой

Медик может выплатить компенсацию женщинам.

В канадском городе Оттава 82-летний врач-репродуктолог Норман Барвин оплодотворял своих пациенток собственной спермой. На медика подали судебные иски 200 пациенток.

Об этом пишет издание Ottawa-Citizen.

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Все началось с того, что 25-летняя Ребекка Диксон попросила у своих родителей образцы ДНК. Дело в том, что девушка страдала непереносимостью глютена, этот диагноз со всей семьи был только у нее.

Девушка рассказала о проблеме своей подруге Кэт. Оказалось, у девушки также непереносимость глютена, а ее мать тоже была пациентом Барвин.

Тесты ДНК показали, что подруги - сестры, а их родители им не родные. Позже Ребекка уговорила доктора сдать свой ДНК и ее худшие опасения подтвердились — он оказался отцом подруг.

Оказалось, что врач 50 лет использовал не ту сперму, которую указывал во время оплодотворения и об этом никто не знал.

Издание пишет, что пострадавших может быть больше, так как при медицинском вмешательстве Барвина успешно родили детей примерно 500 женщин.

Теперь все пострадавшие требуют материальной компенсации от врача. Если они выиграют дело, репродуктолог должен будет выплатить им всем около 10 млн долларов.

Барвин начал практику в 70-х годах. Он работал в государственной клинике, а затем открыл собственную. В 1997 году репродуктолог получил высшую гражданскую награду страны — Орден Канады.

Ранее стало известно, что бесплатное искусственное оплодотворение для одиноких женщин и лесбийских пар вводят во Франции.

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