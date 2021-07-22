Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Китае начали ездить первые такси без водителя: видео

В Китае начали ездить первые такси без водителя: видео

Фото: Twitter

Услуги пассажирам предоставляют два десятка беспилотных автомобилей.

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь, расположенном неподалеку от Гонконга, начали работу 20 беспилотных такси. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Китайская компания DeepRoute начала предоставлять услуги беспилотных пассажирских перевозок в городе Шэньчжэнь.

Для 20 беспилотных автомобилей, которые обслуживают более 200 км дорог общественного пользования, оборудовано около сотни точек посадки и высадки, которые привязаны к туристическим достопримечательностям и центрам вакцинации от коронавируса.

Видео, демонстрирующее работу этого такси без водителя, опубликовано в соцсети Twitter.

Напомним, ранее в Китае продемонстрировали самый быстрый транспортное средство в мире. Поезд на магнитной подушке может разогнаться до 600 км/ч.