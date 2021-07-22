В Китае начали ездить первые такси без водителя: видео

В Китае начали ездить первые такси без водителя: видео

Услуги пассажирам предоставляют два десятка беспилотных автомобилей.

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь, расположенном неподалеку от Гонконга, начали работу 20 беспилотных такси. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Китайская компания DeepRoute начала предоставлять услуги беспилотных пассажирских перевозок в городе Шэньчжэнь.

Для 20 беспилотных автомобилей, которые обслуживают более 200 км дорог общественного пользования, оборудовано около сотни точек посадки и высадки, которые привязаны к туристическим достопримечательностям и центрам вакцинации от коронавируса.

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Видео, демонстрирующее работу этого такси без водителя, опубликовано в соцсети Twitter.

Residents in #Shenzhen can hail self-driving taxis free of charge from Monday. It is the first time that unmanned taxi service is provided in the city. How do the unmanned taxis work, exactly? Check out the video to find out! #SelfDriving pic.twitter.com/zzZ3qEJvL4 — China Daily Hong Kong (@CDHKedition) July 20, 2021

Напомним, ранее в Китае продемонстрировали самый быстрый транспортное средство в мире. Поезд на магнитной подушке может разогнаться до 600 км/ч.

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