В Париже выбрали лучшего в мире пекаря, который производит багеты

Победитель получил денежную премию и право поставлять багеты к президентскому столу.
В Париже выбрали победителя конкурса традиционной французской выпечки — багетов. Им стал парижский пекарь Макрам Акрут — он получил 4000 евро и эксклюзивное право на поставку багетов в Елисейский дворец в течение года.
Об этом 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
В конкурсе соревновались 173 пекаря. По правилам конкурса, длина багетов должна была быть не менее 55 см и не более 70 см, а вес — не превышать 300 граммов.
Жюри оценивало выпечку по пяти критериям:
- вид;
- пропеченность;
- консистенция;
- мягкость;
- аромат.
Багеты — неотъемлемая часть французского застолья. В этом году французский Минкульт подал заявку в ЮНЕСКО, чтобы традиционные французские булки включили в список всемирного наследия.