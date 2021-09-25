В Париже выбрали лучшего в мире пекаря, который производит багеты

В Париже выбрали лучшего в мире пекаря, который производит багеты

Победитель получил денежную премию и право поставлять багеты к президентскому столу.

В Париже выбрали победителя конкурса традиционной французской выпечки — багетов. Им стал парижский пекарь Макрам Акрут — он получил 4000 евро и эксклюзивное право на поставку багетов в Елисейский дворец в течение года.

Об этом 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В конкурсе соревновались 173 пекаря. По правилам конкурса, длина багетов должна была быть не менее 55 см и не более 70 см, а вес — не превышать 300 граммов.

Жюри оценивало выпечку по пяти критериям:

вид;

пропеченность;

консистенция;

мягкость;

аромат.

Багеты — неотъемлемая часть французского застолья. В этом году французский Минкульт подал заявку в ЮНЕСКО, чтобы традиционные французские булки включили в список всемирного наследия.

Новости мира: Макрам Акрут стал победителем конкурса французской выпечки

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