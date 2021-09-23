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В России блогер ради "лайков" мячом разгромил супермаркет: видео

Автор
Елена Вус
Дата публикации
Просмотры
669
В России блогер ради "лайков" мячом разгромил супермаркет: видео

pixabay.com

За свою выходку хулиган получил немалый штраф.

В российской Перми блогер разгромил магазин ради просмотров в соцсетях, а получил штраф.

Об этом сообщает российская Lenta.ru.

Отмечается, что пермяк пришел в местный супермаркет "Пятерочка" и решил поиграть там в футбол.

"Сколько это видео наберет просмотров — неизвестно, но обошлось оно горе-блогеру в шесть тысяч рублей (более 2 тысяч гривен — ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним:

  • Пресненский суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии за "приступ коронавируса" в московском метро. Так, в феврале 2020 года блогер упал в вагоне поезда и начал биться в конвульсиях, изображая нечто похожее на приступ эпилепсии. В то же время его друзья кричали об "опасном коронавирусе".
  • Также Сеть облетели видео, как блогер ради ролика для TikTok в одном из киевских магазинов разбил бутылку элитного виски. Пользователи начали возмущаться, а количество просмотров стремительно росло.

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