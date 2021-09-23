В России блогер ради "лайков" мячом разгромил супермаркет: видео

За свою выходку хулиган получил немалый штраф.

В российской Перми блогер разгромил магазин ради просмотров в соцсетях, а получил штраф.

Об этом сообщает российская Lenta.ru.

Блогер разгромил магазин совета просмотров в соцсетях. Пермяк пришёл в местную «Пятерочка» и решил поиграть там в футбол.



Сколько это видео наберёт просмотров — неизвестно, но обошлось оно горе-блоггеру в шесть тысяч рублей pic.twitter.com/CJoAIedevs — Лента.ру (@lentaruofficial) September 22, 2021

Отмечается, что пермяк пришел в местный супермаркет "Пятерочка" и решил поиграть там в футбол.

"Сколько это видео наберет просмотров — неизвестно, но обошлось оно горе-блогеру в шесть тысяч рублей (более 2 тысяч гривен — ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним:

Пресненский суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии за "приступ коронавируса" в московском метро. Так, в феврале 2020 года блогер упал в вагоне поезда и начал биться в конвульсиях, изображая нечто похожее на приступ эпилепсии. В то же время его друзья кричали об "опасном коронавирусе".

Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии за "приступ коронавируса" в московском метро. Так, в феврале 2020 года блогер упал в вагоне поезда и начал биться в конвульсиях, изображая нечто похожее на приступ эпилепсии. В то же время его друзья кричали об "опасном коронавирусе". Также Сеть облетели видео, как блогер ради ролика для TikTok в одном из киевских магазинов разбил бутылку элитного виски. Пользователи начали возмущаться, а количество просмотров стремительно росло.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку