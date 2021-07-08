В России испытали новую парашютную систему для десанта собак

Тестовые прыжки проводили с немецкими овчарками.

В России проводят испытания подвесной системы для десантирования с собакой. Новую военную разработку российского государственного холдинга "Технодиамика" представят на форуме "Армия-2021". Об этом сообщает "РИА" Новости ".

По словам разработчиков, такая система десантирования понадобится в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку в место, куда сложно приземлиться. Сейчас она существует в двух вариантах — для прыжка одного человека с собакой и для тандемного прыжка, когда к инструктору цепляется кинолог, который не имеет опыта парашютных прыжков, а уже на него крепится собака.

Система десантирования предназначена для животных любых размеров и пород массой до 45 килограммов. Испытания проводились на немецких овчарках.

По словам испытателей, собаки во время прыжка не паникуют, но испытывают страх перед шумом и ветром, когда им открывают дверь в самолете или вертолете перед прыжком. Во время полета ведут себя как маленькие щенки, которых с места на место переносит мать.

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Система для десантирования собак не оснащена кислородом, поэтому пригодна для прыжков с высоты не более 4 км.

Напомним, что ранее в Луганской области украинские пограничники на границе с Россией нашли четыре пакета с парашютами, которые были спрятаны в камышах. По данному факту уже начато досудебное расследование.

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