В России вспыхнул пожар в "коронавирусной" больнице: есть погибшие

Пожар произошел в процедурном кабинете реанимации, где проходят лечение больные коронавирусной пневмонией.
В России пожар в коронавирусной реанимации рязанской горбольницы привел к гибели трех человек.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в администрации клиники.
"Пожар произошел в процедурном кабинете реанимации, где проходят лечение больные коронавирусной пневмонией. Погибли два человека, восемь пострадали, включая медсестру", — сказал собеседник агентства.
Но потом появились сообщения о гибели трех человек.
Пожар уже потушен. Его площадь составила 15 кв. м. В МЧС подтвердили факт пожара.
На пожар выехали четыре пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Читайте также:
- Смертельный пожар в больнице Запорожья: в полиции назвали несколько версий причин трагедии
- Крупный пожар в больнице в Египте: погибли пациенты, которые лечились от коронавируса
- В Румынии пожар в больнице для больных COVID-19 унес жизни десяти человек