В России вспыхнул пожар в "коронавирусной" больнице: есть погибшие

Пожар произошел в процедурном кабинете реанимации, где проходят лечение больные коронавирусной пневмонией.

В России пожар в коронавирусной реанимации рязанской горбольницы привел к гибели трех человек.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в администрации клиники.

"Пожар произошел в процедурном кабинете реанимации, где проходят лечение больные коронавирусной пневмонией. Погибли два человека, восемь пострадали, включая медсестру", — сказал собеседник агентства.

Но потом появились сообщения о гибели трех человек.

Пожар уже потушен. Его площадь составила 15 кв. м. В МЧС подтвердили факт пожара.

На пожар выехали четыре пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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