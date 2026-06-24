В США заговорили о введении миротворцев в Украину: Вэнс назвал возможных участников

В США обсудили миротворческую миссию в Украине / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время обсуждения в Белом доме американской стратегии по войне в Украине предположил, что в Украине можно развернуть миротворческую миссию с войсками из Индии или Саудовской Аравии.

По словам журналистов New York Times, эти комментарии прозвучали в начале второй каденции Дональда Трампа. Об этом сообщает Hindustan Times.

Вэнс предлагал развернуть в Украине миротворческие войска из Индии или Саудовской Аравии

Через 10 дней после инаугурации Дональда Трампа его администрация провела встречу в Овальном кабинете. На ней президент и его главные советники заслушали брифинг от генерал-лейтенанта армии в отставке Кита Келлога, который стал специальным посланником президента по Украине и России.

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В ходе обсуждения Келлог представил предложение под названием «План „Америка превыше всего“ — так называемое историческое соглашение Трампа в завершении войны России и Украины.

Среди предложений было то, что США формально не признают претензии России на оккупированную украинскую территорию, но будут включать «значительную уступку, если Украина не будет пытаться вернуть утраченную территорию силой». По этому подходу нужно было рассмотреть вопросы миротворческих войск.

«Есть ли войска из других стран, которые могли бы послужить этой цели? Саудовская Аравия или Индия», — спросил Джей Ди Вэнс по словам журналистов.

На это Трамп рассмеялся и сказал, что индийцы не будут принимать участия в миротворческих миссиях, ведь не согласятся платить за «нечто подобное». После этого, по словам журналистов, Трамп сообщил, что имеет хорошие отношения с премьер-министром Нарендрой Моди, но даже при этом индийцы не будут платить за мир в Украине.

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Миротворческая миссия в Украине: последние новости

Напомним, британские и французские десантники завершили финальные учения в провинции Бретань в рамках подготовки к возможной миротворческой миссии в Украине, которую могут развернуть в случае заключения мирного соглашения с Россией.

По данным The Telegraph, во время совместных маневров военные отрабатывали отражение атак, засады и высадку на полигоне.

Экс-министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о стремлении первым направить британский контингент в Украину после прекращения боевых действий, отметив, что 2026-й должен стать годом завершения войны.

Сейчас Лондон работает с союзниками по созданию «коалиции желающих» — многонациональных миротворческих сил для обеспечения безопасности.

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