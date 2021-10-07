Внучка фашистского диктатора Муссолини победила на выборах в Риме

Рейчел Муссолини набрала более 8200 голосов на муниципальных выборах как кандидат от ультраправой партии.

Представительница ультраправой партии "Братья Италии", внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини, снова одержала победу на выборах в городской совет Рима. Впервые Рэйчел Муссолини получила депутатский мандат в 2016 году, на этот раз ее отрыв от соперников был еще больше.

Как сообщает издание La Repubblica, внука Муссолини набрала более 8200 голосов, и это значительно лучший результат, чем на прошлых муниципальных выборах.

В комментарии журналистам Рэйчел Муссолини подчеркнула, что успеха на выборах она достигла благодаря тяжелой работе, а не своей фамилии, "с которой она научилась жить с детства" и которую не связывает со своей политической деятельностью.

Рейчел, которая была названа в честь первой жены фашистского диктатора, отказалась обсуждать тему фашизма как политического движения. "Я предпочитаю говорить о Риме", — сказала она.

Вновь депутат городского совета столицы Италии уверяет, что у нее сложились прекрасные отношения с коллегами из левоцентристской Демократической партии в совете. "Политика — это одно, человеческие отношения — другое", — объясняет она.

Напомним, ранее правнук итальянского диктатора Гай Юлий Цезарь Муссолини был кандидатом правой партии "Братья Италии" на выборах в Европейский парламент.

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