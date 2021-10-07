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Внучка фашистского диктатора Муссолини победила на выборах в Риме

Внучка фашистского диктатора Муссолини победила на выборах в Риме

Фото: Facebook/Rachele Mussolini

Рейчел Муссолини набрала более 8200 голосов на муниципальных выборах как кандидат от ультраправой партии.

Представительница ультраправой партии "Братья Италии", внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини, снова одержала победу на выборах в городской совет Рима. Впервые Рэйчел Муссолини получила депутатский мандат в 2016 году, на этот раз ее отрыв от соперников был еще больше.

Как сообщает издание La Repubblica, внука Муссолини набрала более 8200 голосов, и это значительно лучший результат, чем на прошлых муниципальных выборах.

В комментарии журналистам Рэйчел Муссолини подчеркнула, что успеха на выборах она достигла благодаря тяжелой работе, а не своей фамилии, "с которой она научилась жить с детства" и которую не связывает со своей политической деятельностью.

Рейчел, которая была названа в честь первой жены фашистского диктатора, отказалась обсуждать тему фашизма как политического движения. "Я предпочитаю говорить о Риме", — сказала она.

Вновь депутат городского совета столицы Италии уверяет, что у нее сложились прекрасные отношения с коллегами из левоцентристской Демократической партии в совете. "Политика — это одно, человеческие отношения — другое", — объясняет она.

Напомним, ранее правнук итальянского диктатора Гай Юлий Цезарь Муссолини был кандидатом правой партии "Братья Италии" на выборах в Европейский парламент.

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