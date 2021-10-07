Под Полтавой в детском саду 5-летний мальчик сломал руку

Под Полтавой в детском саду 5-летний мальчик сломал руку

Ребенка доставили в медучреждение.

В Кременчуге Полтавской области в детском саду произошло чрезвычайное происшествие. Один из воспитанников упал и сломал руку.

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Об этом сообщает "Кременчуг оперативный".

Сегодня, 7 октября в одном из дошкольных учреждений Кременчуга травмировался 5-летний мальчик — он упал и сломал руку.

Работники детсада вызвали скорую, которая доставила ребенка в медучреждение. У мальчика диагностировали закрытый перелом нижней трети обеих костей правого предплечья со смещением.

Мальчик находится в травматологическом отделении детской больницы.

По факту травмирования ребенка в детском саду городской департамент образования назначил служебную проверку.

Напомним, что в Вольнянске Запорожской области четверо дошкольников попали в больницу, еще пятеро лечатся дома с острой кишечной инфекцией.

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