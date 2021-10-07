Под Полтавой в детском саду 5-летний мальчик сломал руку

Ребенка доставили в медучреждение.
В Кременчуге Полтавской области в детском саду произошло чрезвычайное происшествие. Один из воспитанников упал и сломал руку.
Об этом сообщает "Кременчуг оперативный".
Сегодня, 7 октября в одном из дошкольных учреждений Кременчуга травмировался 5-летний мальчик — он упал и сломал руку.
Работники детсада вызвали скорую, которая доставила ребенка в медучреждение. У мальчика диагностировали закрытый перелом нижней трети обеих костей правого предплечья со смещением.
Мальчик находится в травматологическом отделении детской больницы.
По факту травмирования ребенка в детском саду городской департамент образования назначил служебную проверку.
Напомним, что в Вольнянске Запорожской области четверо дошкольников попали в больницу, еще пятеро лечатся дома с острой кишечной инфекцией.