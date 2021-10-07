Під Полтавою у дитсадку 5-річний хлопчик зламав руку

Під Полтавою у дитсадку 5-річний хлопчик зламав руку

Дитину доправили до медзакладу.

У Кременчуці Полтавської області у дитсадку сталася надзвичайна пригода. Один із вихованців впав і зламав руку.

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Про це повідомляє "Кременчук оперативний".

Сьогодні, 7 жовтня в одному із дошкільних закладів Кременчука травмувався 5-річний хлопчик - він впав і зламав руку.

Працівники дитсадка викликали швидку, яка доправила дитину до медзакладу. У хлопчика діагностували закритий перелом нижньої третини обох кісток правого передпліччя зі зміщенням.

Хлопчик перебуває у травматологічному відділенні дитячої лікарні.

За фактом травмування дитини в дитсадку міський департамент освіти призначив службову перевірку.

Нагадаємо, що у Вільнянську Запорізької області четверо дошкільнят потрапили у лікарню, ще п’ятеро лікуються вдома з гострою кишковою інфекцією.

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