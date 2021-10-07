Онука фашистського диктатора Муссоліні перемогла на виборах у Римі

Рейчел Муссоліні набрала понад 8200 голосів на муніципальних виборах як кандидат від ультраправої партії.

Представниця ультраправої партії “Брати Італії”, онука фашистського диктатора Беніто Муссоліні, знову отримала перемогу на виборах до міської ради Риму. Вперше Рейчел Муссоліні отримала депутатський мандат у 2016 році, цього разу її відрив від суперників був іще більшим.

Як повідомляє видання La Repubblica, онука Муссоліні набрала понад 8200 голосів, і це значно кращий результат, ніж на минулих муніципальних виборах.

В коментарі журналістам Рейчел Муссоліні підкреслила, що успіхом на виборах вона завдячує важкій праці, а не своєму прізвищу, “з яким вона навчилася жити з дитинства” і яке не пов’язує зі своєю політичною діяльністю.

Рейчел, яку було названо на честь першої дружини фашистського диктатора, відмовилася обговорювати тему фашизму як політичного руху. “Я вважаю за краще говорити про Рим ", - сказала вона.

Новообрана депутатка міської ради столиці Італії запевняє, що у неї склалися чудові стосунки з колегами з лівоцентристської Демократичної партії в раді. “Політика - це одне, людські стосунки — інше”, - пояснює вона.

Нагадаємо, раніше правнук італійського диктатора Гай Юлій Цезар Муссоліні був кандидатом правої партії "Брати Італії" на виборах до Європейського парламенту.

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