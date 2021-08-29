Впервые за два месяца в Индии выросла заболеваемость коронавирусом

Впервые за два месяца в Индии выросла заболеваемость коронавирусом

За сутки обнаружили более 46 тыс. случаев.

В Индии впервые за два месяца существенно выросла выросла заболеваемость коронавирусом: в течение 28 августа обнаружили 46 759 новых случаев COVID-19.

Об этом со ссылкой на местную власть сообщает издание Reuters.

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Отмечается, что вспышку зафиксировали в южном штате Керала. Там на прошлой неделе состоялся местный фестиваль, участие в котором взять тысячи людей. Поэтому почти 70% новых больных инфицированных проживают именно в этом регионе.

За последние сутки в Индии вакцинировали десять миллионов человек — это рекорд в стране. Всего в Индии прививки от COVID получили 622 миллиона человек. Следует заметить, чтос делать вакцину в стране могут иностранцы. Для этого им следует подать заявку и записаться на получение прививки.

Как сообщалось, в мае ежедневный прирост заражений превышал 300 000. Вспышка второй волны коронавируса в Индии уже называют самым страшным в мире. Впоследствии в Индии уволились 12 министров в рамках масштабных кадровых перестановок в правительстве премьер-министра Нарендры Моди-за критической ситуации с коронавируса.

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