Вспышка коронавируса в Индии: в стране уволились 12 министров

Вспышка коронавируса в Индии: в стране уволились 12 министров

Это самая перестановка в правительстве с 2014 года.

В Индии освободились 12 министров в рамках масштабных кадровых перестановок в правительстве премьер-министра Нарендры Моди из-за критической ситуации с коронавирусома.

Об этом сообщает издание ВВС.

Причиной кадровых перестановок стала экономическая ситуация в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Среди оставил свое кресло, были министр здравоохранения Харш Вардхан, а аткож министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад. Новым министром здравоохранения стал мансух Мандавию.

Премьер-министр Нарендра Моди привлек в свой кабинет 36 новых министров — это самая большая перестановка в правительстве со времени его прихода к власти в 2014 году. Следует заметить, что его министров критиковали за хаотическое развертывание общенациональной кампании иммунизации.

К слову, Индия занимает второе место в мировой статистике по количеству инфицированных коронавируса. Сейчас в стране выявлено 30709557 случаев заражения. Зафиксировано 405 057 смертей.

Как сообщалось, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что новые варианты коронавируса пока побеждают в гонках с вакцинами от COVID-19. Также глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.

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