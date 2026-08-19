Выходила замуж за мужчин, чтобы убивать их: как "черную вдову" разоблачили и вынесли ей 10 смертных приговоров

В Иране женщине вынесли 10 смертных приговоров / © LADbible

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В Иране 56-летней Колтум Акбари вынесли десять смертных приговоров за серию умышленных убийств пожилых мужчин, с которыми она заключала браки для завладения их имуществом, денежными средствами и ценностями.

Об этом сообщает издание LADbible.

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По данным прокуроров, женщина убивала мужчин в городе Сари с 2000 года. Она вступала с пожилыми мужчинами во «временный брак», подсыпала им в напитки смесь лекарств и спирта, а когда те ослабевали — душила подушкой или полотенцем.

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Женщину разоблачили в сентябре 2023 года после смерти ее 82-летнего мужа Голамрезы Бабаэйи. Его сын заподозрил преступление и обратился в полицию, после чего Акбари задержали и она призналась в содеянном.

«Я не знаю, сколько я убила. Возможно, это было 13 или 15 человек. Я точно не помню», — приводило ее слова The Telegraph.

В общей сложности правоохранители предъявили Акбари обвинения по 11 пунктам умышленного убийства и одному пункту покушения на убийство. Среди подтвержденных следствием жертв — 69-летний Мирахмад Омрани, 62-летний Эсмаил Бахши и 83-летний Ганджали Хамзей, скончавшийся через 43 дня после свадьбы.

Спикер судебного управления Асгар Джахангир отметил, что родственники десяти погибших требовали применить закон «возмездия» (кисас), предусматривающий наказание по принципу «око за око». Семья еще одного мужчины согласилась принять выкуп за кровь. В результате суд вынес женщине 10 смертных приговоров и тюремное заключение за покушение на убийство.

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Как сообщил отдел по связям с общественностью судебной власти Мазендарана, осужденной и ее адвокатам предоставили 20 дней для обжалования приговора в высшей инстанции. Во время процесса защита настаивала на исследовании психического состояния Акбари, однако родственники погибших выступили против этой версии.

«Сочетание наркотиков, тщательного планирования и обмана семей жертв нельзя приписывать человеку с психическим расстройством», — подчеркнул родственник одного из умерших.

Напомним, во Львове задержан 49-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 46-летней женщины в лесопосадке.

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