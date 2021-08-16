"Вызывают аморальные мысли": в Нигерии запретили манекенов

Власти Кано считают, что они противоречат законам шариата.

В нигерийском штате Кано запретили использовать человекообразных манекенов. Власти заявили, что они вызывают аморальные мысли, пропагандируют идолопоклонство и противоречат законам шариата.

Об этом пишет издание news.yahoo.com.

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Теперь в этой части Африки не будут выставлять манекенов в магазинах, торговых центрах, на рынках и даже в частных домах. За исполнением закона будут следить.

"Мы разделили Кано на пять областей для мониторинга и осуществления мероприятий по всему штату", — рассказал главнокомандующий религиозной полиции штата Шейха Харуна Ибн Сина.

Кано - один из 12 штатов на севере с мусульманским большинством, где практикуют исламское право. Предполагается, что правовая система распространяется только на мусульман.

Напомним, полиция города Шербрук (провинция Квебек, Канада) расследует ужасный инцидент, в ходе которого сотрудники службы экстренной помощи выбросили обгоревшее тело женщины в помойку. Они подумали, что это манекен.

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