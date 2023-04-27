Что ваш любимый персонаж из сериала "Друзья" расскажет о вас — тест

Прошло почти два десятилетия с момента выхода последнего эпизода ситкома "Друзья", но шоу остается популярным по сей день благодаря сюжету и героям. Каждый персонаж — это уникальный набор реалистических качеств, так что нам не трудно идентифицировать себя с определенными героями и представить себя на их месте.

В этом тесте откроем особенности вашего характера на основе любимого героя в сериале.

Джои Триббиани

Если вы любите Джои, вы, вероятно, влюблены в жизнь и вечеринки. Ваш внутренний ребенок такой очаровательный и милый!.. Вы спонтанны и не боитесь неопределенности. Нет ограничений для ваших мечтаний!

Вы в восторге от окружающих вас людей, поэтому разделять с ними свои взгляды, достижения и победы для вас очень важно. Только один нюанс... Как и Джоуи вы не любите делиться едой.

Рейчел Грин

Рейчел — одна из самых смелых героинь в сериале "Друзья", поэтому если вы являетесь ее поклонником, вероятно, также любите рисковать и завоевываете сердца людей своей магнетической энергией. В то же время цените свою независимость.

Как и Рэйчел, хотите доказать всем свою исключительность. Вы амбициозны и вкладываете сердце и душу во все, что делаете. Может быть, есть лишь один недостаток... И это приготовление кофе.

Чендлер Бинг

В любой неудобной ситуации Чендлер шутит, поэтому если он ваш любимый персонаж, возможно, вы также используете юмор и сарказм в качестве защитного механизма. (Мы почти слышим, как он говорит: "Может ли это быть более очевидным?!") Как и Чендлер вы также можете бояться обязательств, но придет время, и особый человек поможет вам преодолеть этот страх.

Те, кто замечает не только ваши шутки, знают, что вы просто хотите поднять настроение своим друзьям, если "это не их день, неделя, месяц или год". Им также посчастливилось иметь такого друга, потому что вы сделаете все, чтобы доказать им свою преданность.

Моника Геллер

Вероятно, вы очень конкурентоспособны, нетерпеливы и очень организованы. Вы, скорее всего, перфекционист, зацикливающийся на мельчайших деталях и всегда соблюдающий правила. Но быть Моникой также означает, что вы сплачиваете всех в команду, лучше всех организуете встречи, главным образом потому, что вам нравится заботиться о людях, которых вы любите.

Вы бы не задумываясь бросили миллионера, потому что для вас счастье – не в деньгах.

Росс Геллер

Если вам нравится Росс, вы безнадежный романтик, готовый на грандиозные жесты и борьбу за свою единственную настоящую любовь. Вы тоже интроверт. Вы любите тихие домашние вечера перед телевизором, а не ночевки на чужих диванах. Подобно палеонтологу, вы порой глубоко уходите в собственный мысли.

Иногда вы действуете импульсивны, выдавая что-то вроде: "Мы были на перемене!" Такие люди как Росс находят баланс между партнерством, отцовством и дружбой.

Фиби Буффей

Фиби можно считать чудаковатой, но это и есть ее уникальная черта. Как и Фиби, вы не заботитесь о том, чтобы соответствовать стандартам общества.

Вы живете по своим принципам и доверяете знакам Вселенной. Вы очень преданы своей семье, друзьям и готовы на все, чтобы защитить их.

Поделитесь этим тестом со своими друзьями и семьей и давайте узнаем, насколько они лояльны! В то же время, заметим, что он предназначен только для развлечения и не является научным исследованием вашей личности.

Также рекомендуем проверить свои отношения с деньгами.

Читайте также: