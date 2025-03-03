"Даже вода в ней пахнет деньгами": женщина, готовящая еду в золотой кастрюле, рассказала о вкусе блюд

Золотое изделие хозяйки изготовили по заказу за 97 тысяч долларов.

В Китае, где есть традиция покупать позолоченные миски для новорожденных, чтобы пожелать им светлого будущего, бизнесвумэн решила использовать золотую посуду для повседневного приготовления пищи. По ее словам, приготовленные в золотой кастрюле блюда так же, как и из других.

Об этом сообщает 163.com со ссылкой на видео хозяйки.

Женщина проживает в китайской провинции Хуйбэй и владеет там двумя оптовыми ювелирными магазинами. На днях она опубликовала видео, где ест из роскошной кастрюли из чистого золота весом 1 кг и стоимостью 97 тысяч. долларов (700 тыс. юаней).

Фото: скрин видео 163.com

Бизнес – золото

По ее словам, изделие было изготовлено по заказу клиента одной из местных фабрик ее приятеля. Женщина рассказала китайским медиа, что сняла это видео, чтобы продемонстрировать уникальное изделие, которое ей доставили.

По словам бизнесменки, в последнее время бизнес на золотом рынке преуспевает. Цены на драгоценный металл быстро растут. Некоторые прогнозируют, что такая тенденция будет продолжаться, поэтому покупает золото в качестве инвестиции.

Вкус блюд такой же, как и в обычной посуде

Влияет ли кухонная золотая посуда на вкус пищи? Жительница КНР ответила, что нет. Однако золотая кастрюля обладает лучшей теплопроводностью.

Как отреагировали в соцсетях

Между тем, пользователи соцсетей поделились своими оговорками относительно такого использования золотых слитков.

"Еще одна дикая идея богатых людей. Интересно, плавится ли золото на плите?"

"Теперь даже вода, вскипяченая в кастрюле, пахнет деньгами";

"А если еда прилипнет к кастрюле? Я бы не стал драть".

Другая участница дискуссии опубликовала фотографию собственной золотой миски и палочек и в шутку попросила поделиться едой.

Напомним, некоторым людям тяжело отложить деньги, но это можно изменить. Уже названы 10 действенных инструментов и методов сбережения.

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