Портрет Трампа хотят разместить на 100-долларовой купюре

Банкноты с Трампом вместо Бенджамина Франклина могут появляться в 2029 году.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Брэндон Гилл хочет "увековечить память" президента США Дональда Трампа и разместить его портрет на 100-долларовой купюре.

Об этом сообщает Fox News.

"Президент Трамп мог наслаждаться своими золотыми годами, играя в гольф и проводя время со своей семьей. Вместо этого он взял ответственность за эту страну и теперь работает сверхурочно, чтобы защитить нашу границу, исправить наши неравные торговые отношения с остальным миром, сделать Америку снова энергетически независимой и поставить Америку на первое место, прекратив бесполезную иностранную помощь", – рассыпался в комплиментах своему боссу молодой республиканец.

Замену Бенджамина Франклина на Трампа на 100-долларовой купюре подхалим называет "маленьким способом почтить все, что Трамп достигнет за следующие четыре года".

Если его законопроект будет принят, министр финансов обяжет обнародовать "предварительный проект" законопроекта до конца 2026 года. Банкноты с Трампом вместо Бенджамина Франклина могут появляться в 2029 году.

Инициатива Гилла появилась через неделю после похожей попытки со стороны конгрессмена Джо Уилсона, чтобы разместить лицо Трампа на новой купюре в 250 долларов. Этот законопроект поддержали трое других консерваторов Палаты представителей.

В последний раз замена президента на американской валюте произошла в 1929 году. Тогда Эндрю Джексон заменил Гровера Кливленда на банкноте в $20.

Планы администрации Обамы заменить лицо Джексона на фото афроамериканки Гарриет Табмен, боровшейся против рабства, так и не осуществились после того, как Трамп вступил в должность на свой первый срок.

Фото: foxnews.com

Кроме того, действующий закон запрещает изображать на американской валюте еще живых политических деятелей, поэтому для того, чтобы утешить самолюбие Трампа, нужно будет менять законодательство.

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