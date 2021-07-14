Две пьяные американки ворвались в кафе, чтобы сварить себе полуфабрикаты

Две пьяные американки ворвались в кафе, чтобы сварить себе полуфабрикаты

"Смелые" женщины попали под прицел камеры наблюдения.

В Нью-Йорке две пьяные женщины решили приготовить себе пельмени в холодной воде. Для этого они ночью незаконно проникли в кафе "Xi'an Famous Foods" и начали "готовить".

Запись с камеры видеонаблюдения был опубликован владельцем кафе Джейсоном Вангом. Мужчина также более подробно рассказал о произошедшем.

Нарушительницы проникли в кафе и начали готовить пельмени прямо в холодной воде. Ванг добавил, что одна из женщин все время смотрела по сторонам, ведь понимала, что если они попадутся, то наказание избежать не получится. Другая женщина была полностью спокойна и вела себя как на собственной кухне.

В конечном итоге леди забрали пакет с сырыми полуфабрикатами с собой. Владелец кафе решил, что писать заявление в полицию не будет. Женщинам поступило предложение в ближайшее время связаться с Вангом, чтобы решить данный вопрос. Он готов простить их, но только при условии, что ему будет выплачена компенсация за нанесенный ущерб.

Напомним, в Австралии два голых человека потерялись в заповеднике, убегая из дикого пляжа от оленя, который их напугал. Местная полиция, "скорая" и чрезвычайники, для спасения мужчин даже развернули "спецоперацию".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку