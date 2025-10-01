Какой вы лидер: пройдите тест и узнайте

Тест / © unsplash.com

Откройте секреты своего стиля лидерства одним только взглядом! Выберите один из трех цветов на изображении — и узнайте, какой тип лидера у вас доминирует. Этот простой, но мощный тест поможет раскрыть любопытные черты вашей личности. Не упустите шанс лучше понять себя. Путешествие к самопознанию начинается с одного выбора. Какой цветок вы выберете?

Лидерство — это внутреннее качество, которое многие стремятся постичь и развить. Ваш стиль руководства оказывает существенное влияние как на профессиональную, так и на личную жизнь.

Этот тест поможет определить ваш доминирующий стиль лидерства. Все очень просто: перед вами изображение с тремя камелиями.

Все, что нужно — выбрать один цветок. Ваш выбор ответит на вопрос: Каков у вас стиль лидерства?

Каждый цветок символизирует определенный тип лидера.

© Associated Press

Цветок 1: Визионер

Если вы выбрали первый цветок, то вы лидер-визионер.

У вас есть четкое видение будущего и способны вдохновлять других разделить его с вами.

Вы стратег, мыслите на перспективу, не боитесь рисковать и видеть картину в целом.

Цветок 2: Демократический лидер

Ваш выбор второго цветка свидетельствует, что вы демократический лидер.

Вы цените мнения и идеи своей команды, поддерживаете коллективное принятие решений.

Для вас важны справедливость, равенство и уважение. Благодаря эмпатии и коммуникабельности вы обретаете любовь и авторитет среди людей.

Цветок 3: Трансформационный лидер

Если вы остановились на третьем цветке, вы — трансформационный лидер.

Вы вдохновляете команду своей страстью и энергией.

Вы хотите менять правила, бросать вызов привычным нормам и вести людей за собой. Ваша харизма и мотивация делают вас влиятельным управляющим.

Осознание своего стиля лидерства помогает не только понять сильные и слабые стороны, но и научиться приспосабливаться к разным ситуациям. Самые эффективные руководители — те, кто может изменять стиль в зависимости от обстоятельств.

