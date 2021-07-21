Магнитные бури 21 июля: чем опасны и как уберечься

Магнитные бури 21 июля: чем опасны и как уберечься

Магнитные бури чувствует около половины населения планеты.

Магнитные бури накрыли Украину. Самое сложное всего метеочувствительным людям будет сегодня, 21 июля. Врачи предупреждают: необходимо внимательно наблюдать за своим организмом и отказаться от вредных привычек, ведь самочувствие действительно может ухудшиться.

Как обезопасить себя от магнитных бурь — в материале ТСН.ua.

По прогнозу специалистов, июльская магнитная буря — затяжная и средней интенсивности. Метеочувствительные люди ощутили ее влияние еще 18 июля. А отголоски этой бури — в среду, 21 июля. Эта буря средней интенсивности, но в сочетании с сильной жарой она может нанести существенный вред здоровью.

Какие проблемы вызывает магнитная буря

Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня;

Сильные головные боли

Изменчивость артериального давления

Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;

Обострение хронических заболеваний;

Расстройства психического и психологического характера;

Учащение сердцебиения, тахикардия.

Магнитные бури влияют на эмоциональное состояние. Люди могут чувствовать себя более подавленными и раздраженными. Более того, из-за бури может не работать техника:

"Когда приходит магнитная буря, первое, что реагирует — голова, нервная система. У людей увеличиваются головные боли или любые другие болевые расстройства, потому что все они реализуются нервной системой. Например, боли в суставах, боли в пояснице. Появляется давление, сердечные аритмии. инфаркты и инсульты в период магнитных бурь, по научной статистике, увеличиваются: на 11% инфаркты, а на 7% — инсульты", — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Спасти организм можно, успокаивает врач: "Стоит обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника. Мы должны обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, но не бегать".

Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также очень хорошо питаться. Отдавать предпочтение следует здоровой пище и достаточному количеству воды, а от жареного и жирного лучше отказаться.

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Напомним, ученые объяснили, как новые пятна на Солнце влияют на самочувствие человека. Размеры больших пятен на Солнце сегодня уже такие, как планета Земля, и они продолжают увеличиваться.

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