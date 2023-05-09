Модель продает леденцы со вкусом своей вагины: сколько это стоит

Шотландская модель OnlyFans Новая Джевелс создала достаточно необычный бизнес.

26-летняя девушка продает леденцы со вкусом своей вагины. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Девушка рассказала, что работает в секс-индустрии уже несколько лет. Когда она только начинала, поняла, что ей нужна ниша, чтобы выделиться из толпы.

Именно тогда ей пришла в голову идея открыть собственный магазин сладостей с извращенной изюминкой.

"Я думала, что мне нужно что-то, что делают не все. Я всегда любила леденцы — даже когда я был маленькой, у меня всегда был леденец в руке. Теперь я покупаю леденцы, кладу их себе в вагину и продаю", — рассказала она.

Один леденец стоит 44 доллара / Фото: instagram.com/novajewelsofficial

Конфеты Нова покупает за 80 пенсов (доллар) и продает за 35 фунтов (44 доллара).

Люди начали говорить о ее нетрадиционной выходке и даже назвали ее "сумасшедшей". Тем временем продажи модели приближались к 100-й отметке.

"Деньги, которые я заработала, были безумными. Так много людей хотели их получить", — добавила она.

Теперь новая Нова подняла цены на свои угощения.

Нова Джевелс / Фото: instagram.com/novajewelsofficial

Напомним, тем временем другая звезда OnlyFans Стефани Матто продает свое пукание и потную грудь в Интернете. Модель зарабатывает тысячи долларов.

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