В Тернопольской области обнаружили древнее поселение: что о нем известно

По предварительной версии, это трипольское поселение.
В Тернопольской области близ Гусятина обнаружили древнее поселение в лесном урочище "Поповский сад".
Об этом сообщил директор Гусятинского краеведческого музея Тарас Василик, пишет "Общественное Новости".
По его словам, поселение может относиться к трипольской культуре.
"Я шел собирать информацию об источнике в этом месте и на территории распаханного поля заметил фрагменты посуды и жилья. По предварительной версии, это трипольское поселение. На фрагментах посуды обнаружена роспись, присущая этой культуре. Остатки жилья, а именно, куски глины, которыми обмазывали деревянные брусья в те времена тоже свидетельствуют, что это может принадлежать к трипольской культуре».
Директор музея добавляет, что случаи будут подавать заявку на внесение древнего поселения в реестр.
Напомним, охотник по имени Ойн О'Фоудхейген утверждает, что во время нового наблюдения "охотился" на камеры Лохнесское чудовище.
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