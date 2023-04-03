В Тернопольской области обнаружили древнее поселение: что о нем известно

В Тернопольской области близ Гусятина обнаружили древнее поселение в лесном урочище "Поповский сад".

Об этом сообщил директор Гусятинского краеведческого музея Тарас Василик, пишет "Общественное Новости".

По его словам, поселение может относиться к трипольской культуре.

"Я шел собирать информацию об источнике в этом месте и на территории распаханного поля заметил фрагменты посуды и жилья. По предварительной версии, это трипольское поселение. На фрагментах посуды обнаружена роспись, присущая этой культуре. Остатки жилья, а именно, куски глины, которыми обмазывали деревянные брусья в те времена тоже свидетельствуют, что это может принадлежать к трипольской культуре».

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Директор музея добавляет, что случаи будут подавать заявку на внесение древнего поселения в реестр.

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