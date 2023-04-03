На Тернопільщині виявили стародавнє поселення: що про нього відомо

На Тернопільщині поблизу Гусятина виявили стародавнє поселення в лісовому урочищі "Попівський сад".

Про це повідомив директор Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик, пише "Суспільне Новини".

За його словами, поселення може належати до трипільської культури.

"Я йшов збирати інформацію про джерело в цій місцині й на території розораного поля помітив фрагменти посуду та житла. За попередньою версією, це трипільське поселення. На фрагментах посуду виявлено розпис, притаманний цій культурі. Залишки житла, а саме, шматки глини, якими обмазували дерев’яні бруси в ті часи, теж свідчать, що це може належати до трипільської культури".

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Директор музею додає, що випадку подаватимуть заявку на внесення стародавнього поселення до реєстру.

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