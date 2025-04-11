Редис или редька: как правильно, чем отличаются

Редис или редька

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Многие путают редис и редьку, и это не удивительно, ведь с точки зрения биологии они очень близки. Редис является одним из видов редьки огородной, которая принадлежит к семейству капустных. По сути, редька огородная и редис — это одно и то же растение, но сорта редиса являются однолетними.

Оба эти растения имеют схожие признаки: розовые, белые или фиолетовые цветы, утолщенный корень, формирующий корнеплод, удлиненные стручки с длинным носиком на конце и яйцевидно-шаровидные семена.

В чем же разница между редиской и редькой

Прежде всего, они отличаются размером. Редис обычно невелик, его диаметр составляет 3-5 см, тогда как редька значительно больше.

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Во-вторых, вкус редиса более нежный, хотя и имеет характерную горечь и пикантность. В отличие от редьки, которая может быть черной, белой или зеленой, редис бывает розовато-красной, белой, сиреневой, коричневой и даже желтой (последний сорт выращивают в Чехии). Самой вкусной считается розовато-красная редис с белым кончиком, главное, чтобы плод был твердым, иначе он будет рыхлым и сухим внутри.

Редька белая

Редька черная

Редис

Ценность редиса заключается в ее раннем созревании. Это один из первых весенних овощей, являющихся источником витаминов и полезных веществ после зимы. Однако ее пищевая ценность сохраняется недолго: примерно через 10-12 дней после формирования корнеплода растение выпускает цветочную стрелку, мякоть становится более грубой, жесткой и волокнистой. В таком состоянии ее используют для получения семян. Полный цикл от посева до сбора семян составляет около 120 дней. Форма и цвет корнеплодов редиса очень разнообразны: от шаровидных до удлиненных цилиндрических, с белой, красной, фиолетовой или желтой окраской. Средний диаметр корнеплода составляет 2-3,5 см, иногда больше.

Семена же всех сортов редиса похожи — коричневые, неправильной округлой формы. При раннем посеве все сорта редис и большинство сортов редьки зацветают летом того же года и могут перекрестно опыляться между собой.

Выращивание редиса

Для выращивания обеих культур нужна рыхлая, хорошо увлажненная и богатая питательными веществами почва. Редис высевают рано весной и в конце лета, несколько раз с интервалом в неделю, на расстоянии 3-4 см между растениями. Урожай убирают через 34-40 дней после посева. Летние сорта редьки сеют ранней весной и в середине лета, с междурядьем 20 см и прореживают на расстоянии 5-6 см. Зимние сорта редьки с круглыми корнеплодами сеют в начале лета. Урожай летних сортов собирают постепенно, а зимних — с наступлением холодов. Вегетационный период редиса короткий — 25-45 дней. Ее часто используют как предшественник для других овощей или как растение-компаньон для отпугивания вредителей.

Происхождение редиса

Редис появился в Европе в XVI веке, но ее точное происхождение неизвестно. Считается, что она происходит из Юго-Восточной Азии, где были найдены ее дикие формы. Впоследствии ее культивировали в Индии, Китае и Средней Азии. Первое упоминание о редисе датируется III веком до нашей эры. Греческие и римские земледельцы уже знали многие ее сорта. Редис был одной из первых европейских культур, завезенных в Америку.

Родиной редьки считается Средиземноморье и сегодня ее выращивают по всему миру, преимущественно в умеренном климате. Ее корнеплоды употребляли в пищу еще в Древнем Египте, а из семян получали растительное масло. В Украине редька была важным продуктом во время Великого поста.

Интересно, что самую большую в мире редьку выращивают в Японии, на острове Сакура-Дима, ее вес может достигать 27 кг. А самую длинную редьку выращивают вблизи города Моригучи, ее длина может достигать 2 метров, а вес — до 30 кг. Самыми тяжелыми считаются корнеплоды шаровидной формы.