В Китае за 28 часов построили многоэтажку: как это удалось

В Китае за 28 часов построили многоэтажку: как это удалось

Жилой дом состоит из специальных модулей.

В Китае построили десятиэтажку за 28 часов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 июня.

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К слову, это произошло быстрее всего в истории мирового строительства. Жилой дом состоит из специальных модулей: каждый длиной 12 метров и шириной — 2,5 см. Их заблаговременно изготовили на заводе по нержавеющая сталь и привезли длинномерами на стройплощадку.

Строителям надо было крепить один модуль к другому, а потом подвести к готовому дому коммуникации. Компания-производитель модулей утверждает, что таким образом можно возводить даже небоскребы не на одну сотню этажей.

Новости мира: в Китае возвели десятиэтажку за 28 часов

Напомним, в прошлом году в китайскому Ухане, который стал эпицентром коронавируса, только за десять дней построили новую специализированную больницу "Хуошеншань". Она имела тысячу мость. Еще за десять дней возвели больницу "Лейшеншан" площадью 30 тыс. Квадратных метров. Она рассчитана на 1500 мест.

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