В США ученые обнаружили новый вид динозавров

Длина динозавра составляет ориентировочно 35 футов (10 метров), а его вес – 2000 фунтов (907 кг).

В штате Миссури, что в США нашли новый вид динозавров, который вырастал до 10 метров в длину. Это – утконосый динозавр Parrosaurus missouriensis.

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Об этом пишет usatoday.com.

Впервые останки утконосых динозавров обнаружили здесь еще 80 лет назад, однако тогда было недостаточно доказательств, что это новый вид.

Палеонтолог Гай Дарроу рассказал, что исследователи работали в Миссури почти 30 лет и обнаружили скелет, принадлежащий новому виду динозавров. Его подняли из земли месяц назад. Ученый рассказал, что длина динозавра составляет ориентировочно 35 футов (10 метров), а его вес – 2000 фунтов (907 кг).

"Я не могу представить другое открытие, которое было бы более масштабным, чем динозавры в Миссури", — сказал Гай Дарроу.

Палеонтолог из Чикаго Питер Маковицкий рассказал, что на основании обнаруженных черепа, рук и хвостовой части он пришел к выводу, что кости принадлежат утконосому динозавру, и поскольку первоначальное название динозавра было применено к этому месту, его окрестили Parrorsaurus missouriensis.

Ученые считают, что в Миссури могут быть еще не менее 4 скелетов таких динозавров.

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