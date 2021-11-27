У США науковці знайшли новий вид динозаврів

Довжина динозавра становить орієнтовно 35 футів (10 метрів), а його вага - 2000 фунтів (907 кг).
У штаті Міссурі, що у США знайшли новий вид динозаврів, який виростав до 10 метрів у довжину. Це - качконосий динозавр Parrosaurus missouriensis.
Про це пише usatoday.com.
Вперше останки качконосих динозаврів тут виявили ще 80 років тому, проте тоді було недостатньо доказів, що це новий вид.
Палеонтолог Гай Дарроу розповів, що дослідники працювали у Міссурі майже 30 років і виявили скелет, який належить новому виду динозаврів. Його підняли з-під землі місяць тому. Науковець розповів, що довжина динозавра становить орієнтовно 35 футів (10 метрів), а його вага - 2000 фунтів (907 кг).
"Я не можу уявити іншого відкриття, яке було б масштабнішим, ніж динозаври в Міссурі", - сказав Гай Дарроу.
Палеонтолог з Чикаго Пітер Маковицькі розповів, що на підставі виявлених черепа, рук і хвостової частини він дійшов висновку, що кістки належать качконосому динозавру, і оскільки початкова назва динозавра була застосована до цього місця, його охрестили Parrorsaurus missouriensis.
Науковці вважають, що у Міссурі можуть бути ще щонайменше 4 скелети таких динозаврів.
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