У США науковці знайшли новий вид динозаврів

Довжина динозавра становить орієнтовно 35 футів (10 метрів), а його вага - 2000 фунтів (907 кг).

У штаті Міссурі, що у США знайшли новий вид динозаврів, який виростав до 10 метрів у довжину. Це - качконосий динозавр Parrosaurus missouriensis.

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Про це пише usatoday.com.

Вперше останки качконосих динозаврів тут виявили ще 80 років тому, проте тоді було недостатньо доказів, що це новий вид.

Палеонтолог Гай Дарроу розповів, що дослідники працювали у Міссурі майже 30 років і виявили скелет, який належить новому виду динозаврів. Його підняли з-під землі місяць тому. Науковець розповів, що довжина динозавра становить орієнтовно 35 футів (10 метрів), а його вага - 2000 фунтів (907 кг).

"Я не можу уявити іншого відкриття, яке було б масштабнішим, ніж динозаври в Міссурі", - сказав Гай Дарроу.

Палеонтолог з Чикаго Пітер Маковицькі розповів, що на підставі виявлених черепа, рук і хвостової частини він дійшов висновку, що кістки належать качконосому динозавру, і оскільки початкова назва динозавра була застосована до цього місця, його охрестили Parrorsaurus missouriensis.

Науковці вважають, що у Міссурі можуть бути ще щонайменше 4 скелети таких динозаврів.

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