Визуальный тест на любовь: что вами движет в отношениях

Визуальные психологические тесты нацелены на наше подсознание. Мы быстро, не рефлексируя выбираем понравившуюся картинку, и это может многое рассказать о нас.

Выберите круг, который вам понравился. Чтобы тест был точным, выбирайте не больше 10 секунд. Результаты теста уже удивили не одну тысячу пользователей.

Круг номер 1

Если вы выбрали этот круг, то, вероятно, любовь у вас ассоциируется со страхом. Вы не готовы к серьезным отношениям, поскольку боитесь ответственности, боитесь, что вас предадут, возможно, вас беспокоят последствия предыдущих отношений. Даже если вы решаетесь вступить в отношения, вы пытаетесь держаться на расстоянии, не открываться партнеру до конца и не доверяетесь ему. На самом деле, все не так страшно. Вас точно ждут крепкие и счастливые отношения, но для этого вам нужно сначала наладить отношения с самим собой, проработать травмы, полюбить себя и начать себя ценить.

Круг номер 2

Вы никогда не бываете довольны своими отношениями или партнером. "Хорошо там, где нас нет, и с тем, кого вы не знаете" — это о вас. Вам достаточно быстро становится скучно в отношениях, все надоедает. Вам нравятся загадочные люди, тайну которых вы можете разгадывать долгие годы. Для поддержания долговременных отношений вас необходимо придумывать что-то новое, экспериментировать.

Круг номер 3

Если ваш выбор пал на третий круг, то в любовных отношениях для вас самое важное - это стабильность. В любви вами двигает исключительно ум и внутренняя мудрость. Вы очень серьезно подходите к отношениям и выбору партнера: ваш идеальный партнер будет тем, кто сможет оказать вам стабильность и спокойствие, и будет поддерживать каждый ваш почин.

Круг номер 4

В любви вас ведет импульсивность, вы любите пробовать что-то новое, получать новые эмоции, вы с головой погружаетесь во флирт и другие приключения, которые иногда могут закончиться так же быстро, как они начались. Вы никогда не заставите своего партнера скучать. Хотя иногда это может привести к разочарованиям, но если вы научитесь управлять собой и слушать одновременно и сердце и разум, такой образ жизни доставит немало удовольствия и вам, и вашей второй половинке.

Круг номер 5

Пятый круг выбирают эмоциональные люди. Вы гиперчувствительны, уязвимы, вас легко рассмешите и затронуть глубины души. Это не хорошо и не плохо, это ваша особенность, которую в первую очередь нужно принять вам, а затем принять вашему партнеру. Вы всегда готовы помочь своей второй половинке, но имейте в виду, что растворяться в партнере – это признак нездоровых отношений, так что не позволяйте близким злоупотреблять вашей добротой.

Круг номер 6

Вы рациональный человек, имеющий аналитический склад ума. Необдуманно начать отношения – это не о вас. Вы много размышляете и анализируете как своего партнера, так и ваши отношения. Вы можете быть немного холодным по отношению к своему партнеру, однако это вовсе не означает, что у вас нет чувств. Старайтесь расслабиться и, наконец, насладиться жизнью.

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