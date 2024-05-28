Вы будете удивлены: бортпроводники признались, как мстят проблемным пассажирам

Бортпроводники признались, мстят ли пассажирам, которые ведут себя свысока и усложняют полет своим поведением.

Об этом пишет "Mail Online".

Так, одна из бортпроводниц рассказала, что относится к пассажирам как к врагам и всячески пытается это продемонстрировать. Однако, к счастью, никто от рук денки во время полетов не пострадал.

Еще одна работница поделилась, что однажды решила отомстить пассажиру, который во время полета отказывался отложить вейп.

"Его можно брать с собой на борт, однако категорически запрещено заряжать в самолете", – объясняют в сообщении.

Когда пассажир уснул, вейп выпал у него из руки. Тогда бортпроводница подняла его и выбросила. Она призналась, что ситуация ее очень развеселила, когда мужчина после пробуждения пытался найти свой вейп.

"Наблюдать, как он борется, ища свой вейп во время высадки, было здорово. В конце концов он в ярости ушел", — рассказала бортпроводница.

Ранее мы писали, что пассажир самолета должен выплатить авиакомпании United Airlines более 20 000 долларов США.

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