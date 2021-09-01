1 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день начинается новый учебный год.

Какой сегодня день

В среду, 1 сентября, в Украине празднуют праздник Первого звонка и День знаний. Традиционно в этот день начинается новый учебный год. В первый день осени в мире также отмечают День памяти начала Второй мировой войны.

В Узбекистане в этот день празднуют День Независимости, в Словакии — Национальный праздник Словацкой Республики, День Конституции (1992), в Ливии — День Революции (1969), в Польше — День ветеранов, на Тайване — День журналиста, в Японии — День предотвращения стихийных бедствий, в Гондурасе — День флага.

Памятные даты 1 сентября

1804 — немецкий астроном Карл Людвиг Хардинг открыл третий астероид Юнону.

1819 — впервые поставлена на сцене Полтавского театра пьеса Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1866 — открытие железнодорожной магистрали на участке Одесса — Балта длиной 257 верст.

1898 — открылся Киевский политехнический институт. Идея его создания была высказана еще в 1880 году, а первое собрание учредительного комитета состоялись только в 1896.

1939 — нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война в Европе.

1964 — в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина".

1996 — в Украине введена национальная валюта — гривна.

Национальный банк Украины

Церковный праздник сегодня 1 сентября

1 сентября православная церковь чтит память святых мучеников Газский — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а наоборот, произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению.

В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя обсуждать чужие проблемы и делиться своими.

Нельзя откладывать решение важных дел.

Не рекомендуется чинить обувь и одежду накануне путешествия.

Нельзя завидовать.

Приметы на 1 сентября

В народе в этот день начинали уборку свеклы. На Феклу замечали, какой дует ветер: если с юга, то это обещало большой урожай овса.

Unsplash

Месяц рогами вверх — к хорошей погоде.

Какая погода 1 сентября, так и осень будет.

Утром туман — к снежной зиме.

Если из орешника листья опадают — время свеклу выкапывать.

Именины 1 сентября

День ангела (именины) сегодня, 1 сентября, празднуют: Андрей, Николай, Тимофей.

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